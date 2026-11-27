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कस्बा खन्ना निवासी धीरू वर्मा की पार्लर की दुकान है। पास में रामशरण की परचून की दुकान है। रात करीब एक बजे अचानक दोनों दुकानों में आग लग गई। दुकानों के अंदर से धुआं निकलता देख वहां तैनात पीआरवी 112 पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। धीरू ने करीब 70 हजार रुपये का सामान और रामशरण ने 20 हजार का सामान जलने की बात कही। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि घटना देर रात की है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट प्रतीत हो रहा है।