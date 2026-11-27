Mahoba News: शॉर्ट-सर्किट से दो दुकानों में लगी आग, हजारों का सामान जला
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:48 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:48 AM IST
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खन्ना (महोबा)। कस्बा खन्ना में बुधवार देर रात शॉर्ट-सर्किट से दो दुकानों में लगी आग से हजारों का सामान जल गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। पीड़ितों ने घटना में करीब 90 हजार रुपये का नुकसान होने की बात कही है।
कस्बा खन्ना निवासी धीरू वर्मा की पार्लर की दुकान है। पास में रामशरण की परचून की दुकान है। रात करीब एक बजे अचानक दोनों दुकानों में आग लग गई। दुकानों के अंदर से धुआं निकलता देख वहां तैनात पीआरवी 112 पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। धीरू ने करीब 70 हजार रुपये का सामान और रामशरण ने 20 हजार का सामान जलने की बात कही। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि घटना देर रात की है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट प्रतीत हो रहा है।
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कस्बा खन्ना निवासी धीरू वर्मा की पार्लर की दुकान है। पास में रामशरण की परचून की दुकान है। रात करीब एक बजे अचानक दोनों दुकानों में आग लग गई। दुकानों के अंदर से धुआं निकलता देख वहां तैनात पीआरवी 112 पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। धीरू ने करीब 70 हजार रुपये का सामान और रामशरण ने 20 हजार का सामान जलने की बात कही। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि घटना देर रात की है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट प्रतीत हो रहा है।
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