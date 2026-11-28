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महोबा के चरखारी पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के भाई गिरजाचरण राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की और सपा के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे 2029 में नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता साफ होगा, साथ ही उन्होंने चरखारी को बुंदेलखंड का मिनी वृंदावन व मिनी कश्मीर बताया।

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