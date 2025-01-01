Mahoba News: क्षमावाणी पर्व पर शहर में निकली भव्य पालकी शोभायात्रा

महोबा। शहर के पुरानी सब्जी मंडी स्थित जैन चैत्यालय मंदिर से रविवार की दोपहर समाज की ओर से क्षमावाणी पर्व पर भव्य पालकी शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें सर्वसमाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शोभायात्रा में नृत्य करती चल रही युवतियों ने लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद आयोजित क्षमावाणी कार्यक्रम में सभी को बैर भाव छोड़ मिलजुलकर रहने का संदेश दिया।जैन समाज का क्षमावाणी पर्व एक महापर्व है। क्षमावाणी पर्व पर जैन मंदिर से भव्य पालकी शोभायात्रा निकाली गई। जो ऊदल चौक, डाकघर, आल्हा चौक, तहसील चौराहा, कोतवाली, मुख्य बाजार होते हुए जैन मंदिर में संपन्न हुई। शोभायात्रा के दौरान डीजे में बज रहे धार्मिक गीत व नृत्य करते युवतियां व महिलाएं शामिल रही। समाज में महिलाओं के अलावा सर्व समाज के लोगों ने शोभायात्रा में हिस्सा लेकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया।इसके बाद मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष देवेंद्र जैन ने कहा कि इस पर्व में हम बैर भाव छोड़कर एक-दूसरे से गले मिलकर क्षमा याचना करते है। इस मौके पर राजेंद्र कुमार जैन, दिलीप जैन, सुनील कुमार, संजीव जैन समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से शोभायात्रा के साथ पुलिस बल चलता रहा।