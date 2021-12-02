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Mahoba News: जिलास्तरीय कबड्डी ट्रायल आज

Mon, 05 Oct 2026 12:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:16 AM IST
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District-level Kabaddi trials today
महोबा। पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर सीनियर कबड्डी पुरुष वर्ग की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आठ से 10 अक्तूबर तक जनपद गोरखपुर में होगी। जिला कबड्डी संघ के सचिव देवीचरण यादव ने बताया कि जनपद स्तरीय ट्रायल सोमवार को जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम महोबा में होगा। सफल होने वाले खिलाड़ियों को छह अक्तूबर को आयोजित होने वाले मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। मंडलीय ट्रायल में सफल खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। उन्होंने ट्रायल में शामिल होने के इच्छुक खिलाड़ियों से समय से स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचने की अपील की है। प्रशिक्षकों की निगरानी जनपदीय ट्रायल कराया जाएगा। (संवाद)
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