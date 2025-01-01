Mahoba News: धूमधाम से निकली जलविहार शोभायात्रा, उमड़ा जनसैलाब

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सुगिरा गांव के अलावा आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर एक दिवसीय महोत्सव का आनंद लिया। दिनभर गांव में मेले जैसा माहौल बना रहा। महोत्सव को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से भी विशेष मुस्तैदी बरती गई। व्यवस्थाओं व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम आदेश सिंह सागर, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुरुद्ध कुमार समेत अधिकारी-कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे।कोतवाली प्रभारी अवधेश कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहे। शोभायात्रा के बाद रात्रि में जगह-जगह भजन-कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कछया राग,आल्हा गायन के साथ रात में राखी आजाद की जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम भी हुआ। आल्हा गायन सुन बुंदेलों की भुजाएं फड़क उठी।