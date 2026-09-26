Mahoba News: ब्रह्म नदी में बहा किसान, रेस्क्यू जारी

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ब्लाॅक पनवाड़ी के रिवई गांव निवासी वासुदेव (53) शाम करीब चार बजे भाई को खाना देने खेत गया। घर आते समय वह ब्रह्म नदी को पार करने लगा। पानी का बहाव तेज होने से वह बह गया। ग्रामीणों ने जब किसान को बहता देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस व राजस्व टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने नदी में किसान की तलाश की लेकिन रात आठ बजे तक किसान का कोई सुराग नहीं लगा। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह का कहना है कि किसान की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं, जरौली गांव में तीन ग्रामीणों और तीन पशुओं के पानी में फंसे होने की सूचना पर एसडीएम अवनीश तिवारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी को सुरक्षित बाहर निकलवाया।

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चरखारी/महोबकंठ। ब्रह्म नदी के तेज बहाव में शनिवार शाम एक किसान बह गया। पुलिस और राजस्व टीम ने स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर तलाश शुरू कराई लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिली। एक अन्य घटना में ब्लॉक चरखारी के जरौली गांव में टापू में फंसे तीन लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकलवाया।