Mahoba News: जलभराव से सीटी स्कैन ठप, मरीज परेशान

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शुक्रवार देर रात से हो रही बारिश के कारण सीटी स्कैन कक्ष में प्रवेश मुश्किल हो गया। प्रतिदिन औसतन 20 से 25 मरीज सीटी स्कैन के लिए आते हैं। सेवा बंद होने से मरीजों को दूसरे जनपदों का सहारा लेना पड़ रहा है। सीटी स्कैन प्रभारी ने मंगलवार तक सुविधा शुरू होने की उम्मीद जताई है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश कुमार ने जिलाधिकारी को समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने जल्द ही सुविधा बहाल होने का आश्वासन दिया।अस्पताल की ओपीडी में 150 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। इस दौरान 71 ब्लड सैंपल एकत्र किए गए। इनमें से आठ मरीजों में डेंगू के लक्षण मिले, जिनके सैंपल एलाइजा टेस्ट के लिए भेजे गए। मलेरिया और टाइफाइड के 16-16 सैंपल नेगेटिव पाए गए। डॉ. सुरेश कुमार ने मौसम बदलाव के मद्देनजर बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने खानपान में सतर्कता और तत्काल चिकित्सक से परामर्श का सुझाव दिया।