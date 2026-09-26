Mahoba News: मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में धुलेंगे कंबल, चादर, तकिया व परदे

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कार्यदायी संस्था के प्रबंधक ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर मशीनों का संचालन शुरू हो जाएगा। पहले अस्पताल के कंबल, चादर और परदे बाहर से धुलवाए जाते थे। इससे मरीजों को समय पर कपड़े नहीं मिल पाते थे। शासन के निर्देश पर लखनऊ की एक कंपनी को यह ठेका दिया गया है। कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक रूप सिंह यादव ने बताया कि इसमें एक वॉशर, एक ड्रायर और एक प्रेस शामिल है। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सुरेश कुमार ने कहा कि मां कनक दुर्गा इंटरप्राइजेज कंपनी का टेंडर स्वीकृत हुआ है। इसके चालू होने से मरीजों को संक्रमण रहित चादरें मिलेंगी।

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महोबा। जिला अस्पताल में मरीजों को अब साफ-सुथरी चादरें मिलेंगी। अस्पताल परिसर में चार लाख रुपये की लागत से मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है।