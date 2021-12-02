Mahoba News: आठ परिचालकों पर रूट ऑफ की कार्रवाई
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:19 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:19 AM IST
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महोबा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के महोबा डिपो के एआरएम ने आठ परिचालकों पर रूट ऑफ की कार्रवाई की है। परिचालकों पर लोड फैक्टर, अर्जित आय में गिरावट के साथ बसों में यात्रियों को बेटिकट बैठाने के मामलों पर कार्रवाई की गई है।
महोबा डिपो के बेड़े में इस समय निगम की 122 और 13 अनुबंधित बसें शामिल हैं जो जनपद हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी आदि रूटों पर फर्राटा भरती हैं। कई रूटों पर लोड फैक्टर और अर्जित आय में गिरावट आने से राजस्व की भारी क्षति हो रही है। इससे विभाग की रैंकिंग के साथ यात्री सेवाओं में दिक्कत आ रही है। मामले में रोडवेज प्रशासन ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए परिचालक आसिफ, विशाल गुप्ता, सपेंद्र, विवेक, शिवम, विनय, शोभना व रोशनी के खिलाफ रूट ऑफ की कार्रवाई की है।
डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कमल किशोर आर्य ने बताया कि विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों में लोड फैक्टर और अर्जित आय में गिरावट देखी जा रही थी। साथ ही इनके मार्ग पर बिना टिकट यात्रियों को बैठाने के मामले लगातार आ रहे थे। आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी।
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महोबा डिपो के बेड़े में इस समय निगम की 122 और 13 अनुबंधित बसें शामिल हैं जो जनपद हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी आदि रूटों पर फर्राटा भरती हैं। कई रूटों पर लोड फैक्टर और अर्जित आय में गिरावट आने से राजस्व की भारी क्षति हो रही है। इससे विभाग की रैंकिंग के साथ यात्री सेवाओं में दिक्कत आ रही है। मामले में रोडवेज प्रशासन ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए परिचालक आसिफ, विशाल गुप्ता, सपेंद्र, विवेक, शिवम, विनय, शोभना व रोशनी के खिलाफ रूट ऑफ की कार्रवाई की है।
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डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कमल किशोर आर्य ने बताया कि विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों में लोड फैक्टर और अर्जित आय में गिरावट देखी जा रही थी। साथ ही इनके मार्ग पर बिना टिकट यात्रियों को बैठाने के मामले लगातार आ रहे थे। आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी।
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