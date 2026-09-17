Mahoba News: धसान में फिर छोड़ा 9,300 क्यूसेक पानी
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:39 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:39 PM IST
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महोबा। लहचूरा बांध का जलस्तर अचानक बढ़ने पर गुरुवार को दो फाटक खोलकर 9,300 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा गया। इस दौरान नदी के आसपास जनपद महोबा व झांसी के 15 गांवों में मुनादी कराकर अलर्ट जारी किया गया। ग्रामीणों को नदी के पास जाने से मना किया गया।
लहचूरा में जनपद झांसी के सपरार बांध और टीकमगढ़ जिले में स्थित बानसुजारा बांध से छोड़ा गया पानी आ रहा है। बांध पहले से ही पूरी तरह लबालब है। न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर व अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर है जबकि वर्तमान में बांध का जलस्तर 182.30 मीटर पहुंच गया है। बांध में क्षमता से अधिक पानी आता देख दो फाटक तीन फीट की ऊंचाई से खोलकर 9,300 क्यूसेक पानी धसान नदी में डिस्चार्ज किया गया।
नदी के आसपास स्थित महोबा के काशीपुरा, धरवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगाराघाट, स्योढ़ी, सलैया और झांसी जिले के लहचूरा, बरौडा, असपुरा, झारखंड व सुजातपुरा गांव में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को नदी के पास आने से रोका गया है। साथ ही बांध से धसान मुख्य कैनाल में भी 200 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया।
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लहचूरा बांध के अवर अभियंता रामआसरे का कहना है कि इस समय बांध पूरी तरह लबालब है। बांध की लगातार निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है।
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लहचूरा में जनपद झांसी के सपरार बांध और टीकमगढ़ जिले में स्थित बानसुजारा बांध से छोड़ा गया पानी आ रहा है। बांध पहले से ही पूरी तरह लबालब है। न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर व अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर है जबकि वर्तमान में बांध का जलस्तर 182.30 मीटर पहुंच गया है। बांध में क्षमता से अधिक पानी आता देख दो फाटक तीन फीट की ऊंचाई से खोलकर 9,300 क्यूसेक पानी धसान नदी में डिस्चार्ज किया गया।
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नदी के आसपास स्थित महोबा के काशीपुरा, धरवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगाराघाट, स्योढ़ी, सलैया और झांसी जिले के लहचूरा, बरौडा, असपुरा, झारखंड व सुजातपुरा गांव में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को नदी के पास आने से रोका गया है। साथ ही बांध से धसान मुख्य कैनाल में भी 200 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया।
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लहचूरा बांध के अवर अभियंता रामआसरे का कहना है कि इस समय बांध पूरी तरह लबालब है। बांध की लगातार निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है।