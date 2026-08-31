Mahoba News: रक्षाबंधन पर 90,535 महिलाओं व सहयात्रियों ने की निशुल्क बस यात्रा

विज्ञापन



शासन के निर्देश पर रक्षाबंधन पर 27 अगस्त की सुबह छह बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी गई। महोबा डिपो के बेड़े में 137 बसें शामिल हैं। जो हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, कानपुर, प्रयागराज, बलिया, लखनऊ, दिल्ली आदि रूटों पर फर्राटा भरती हैं। रक्षाबंधन पर्व पर तीन दिन महिलाओं ने सहयात्रियों के साथ निशुल्क बस यात्रा की। 27 को 9,830 महिलाओं व 4,841 सहयात्रियों ने, 28 को 20,457 महिलाओं और 10,076 सहयात्रियों व 29 अगस्त को 30,372 महिलाओं और 14,959 सहयात्रियों ने निशुल्क बस यात्रा का लाभ उठाया। डिपो प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि तीन दिनों में 60,659 महिलाओं के साथ 29,876 सहयात्रियों ने मुफ्त यात्रा की। जो पिछली बार की अपेक्षा 5,936 महिला व सहयात्री ज्यादा है। उन्होंने बताया कि चालकों-परिचालकों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। तकनीकी कर्मचारियों को भी प्रतिदिन उपस्थित रहने पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। (संवाद)

विज्ञापन

महोबा। रक्षाबंधन पर योगी सरकार की ओर से राज्य सड़क परिवहन निगम की रोडवेज बसों में महिलाओं के साथ सहयात्रियों को भी निशुल्क सफर की सुविधा दी गई। इससे महोबा डिपो से तीन दिनों में 90,535 महिलाओं और सहयात्रियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया।