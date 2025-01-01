Mahoba News: लहचूरा बांध से छोड़ा 8,800 क्यूसेक पानी, 15 गांवों में अलर्ट

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-नदी किनारे बसे गांवों में मुनादी कराकर जारी किया गया अलर्टफोटो 04 एमएएचपी 17 परिचय-यूपी-एमपी की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध के फाटक खोलकर छोड़ा जा रहा अतिरिक्त पानी। संवादसंवाद न्यूज एजेंसीमहोबा। यूपी-एमपी की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध का जलस्तर अचानक बढ़ गया। हालात को देखते हुए बांध के दो फाटक खोलकर 24 घंटे में 8,800 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा गया। इससे नदी के आसपास स्थित जनपद महोबा व झांसी के 15 गांवों में मुनादी कराकर अलर्ट जारी किया गया। साथ ही ग्रामीणों को नदी के पास जाने से मना किया गया।लहचूरा बांध पहले से ही पूरी तरह लबालब है। बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर और अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर है जबकि वर्तमान में बांध का जलस्तर 182.30 मीटर पहुंच गया है। झांसी जिले के बांधों से छोड़ा जा रहा पानी लहचूरा में आ रहा है। बांध में क्षमता से अधिक पानी आता देख दो फाटक दो फीट की ऊंचाई से खोलकर 24 घंटे में 8,800 क्यूसेक पानी धसान नदी में डिस्चार्ज किया गया।नदी के आसपास स्थित जनपद महोबा के काशीपुरा, धरवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगाराघाट, स्योढ़ी, सलैया और झांसी जिले के लहचूरा, बरौडा, असपुरा, झारखंड व सुजातपुर गांव में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को नदी के पास आने से रोका गया है। धसान नदी जनपद हमीरपुर से गुजरी बेतवा नदी में मिलती है। इससे यह पानी बेतवा नदी में पहुंचेगा। ऐसे में बेतवा नदी का भी जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। उधर, लहचूरा बांध के अवर अभियंता रामआसरे का कहना है कि इस समय बांध पूरी तरह लबालब है। बांध की लगातार निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है।