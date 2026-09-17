Mahoba News: साक्षरता परीक्षा के लिए बने 315 केंद्र, 3500 नवसाक्षर देंगे परीक्षा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बेसिक शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के सातों विकासखंडों में बने 315 परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र पहुंचाए जा रहे हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित होगी। परीक्षार्थियों को दोपहर दो बजे तक परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य होगी।जनपद में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए नव भारत साक्षरता अभियान चलाया गया है। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग असाक्षरों को चिह्नित कर वालेंटियरों द्वारा दीक्षा पोर्टल माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर इन्हें पढ़ाया गया। इसके साथ विशेष व सरल सामग्री पद्धति से शिक्षण कार्य कराया गया था। इसमें हिंदी व गणित, मात्रा ज्ञान, स्वर परिचय, संयुक्त वर्ण परिचय, आओ बनाएं शब्द, संख्या ज्ञान, गिनती, जोड़-घटाना, गुणा-भाग करना सिखाया गया।इस अभियान में 3500 असाक्षर लोगों को साक्षर बनाया गया। अब इन नव साक्षरों की मूल्यांकन साक्षरता परीक्षा कराई जा रही है। यह परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित होगी। इसके लिए विभिन्न ब्लॉक अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों पर नव साक्षर परीक्षा देंगे।