Mahoba News: लहचूरा बांध से धसान में छोड़ा गया 20,800 क्यूसेक पानी

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यूपी-एमपी की सीमा पर स्थित लहचूरा में जनपद झांसी के सपरार बांध से 2,500 क्यूसेक और टीकमगढ़ जिले में स्थित बानसुजारा बांध से 10 हजार क्यूसेक छोड़ा गया पानी आ रहा है। बांध पहले से ही पूरी तरह लबालब है। बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर व अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर है जबकि वर्तमान में बांध का जलस्तर 182.30 मीटर पहुंच गया है। बांध में क्षमता से अधिक पानी आता देख दो फाटक सात फीट की ऊंचाई से खोलकर 20,800 क्यूसेक पानी धसान नदी में डिस्चार्ज किया गया।नदी के आसपास स्थित जनपद महोबा के काशीपुरा, धरवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगाराघाट, स्योढ़ी, सलैया और झांसी जिले के लहचूरा, बरौडा, असपुरा, झारखंड व सुजातपुर गांव में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को नदी के पास आने से रोका गया है। धसान नदी जनपद हमीरपुर से गुजरी बेतवा नदी में मिलती है। इससे यह पानी बेतवा नदी में पहुंचेगा। ऐसे में बेतवा नदी का भी जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही बांध से धसान मुख्य कैनाल में भी 100 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। उधर, लहचूरा बांध के अवर अभियंता रामआसरे का कहना है कि इस समय बांध पूरी तरह लबालब है। बांध की लगातार निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है।