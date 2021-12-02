Mahoba News: लहचूरा से फिर छोड़ा गया 17,600 क्यूसेक पानी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:21 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। झांसी के सपरार और टीकमगढ़ के बानसुजारा बांध से पानी आने से लहचूरा बांध का जलस्तर बढ़ गया। हालात को देखते हुए बांध के दो फाटक खोलकर 24 घंटे में 17,600 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा गया है। नदी के आसपास महोबा और झांसी जिले के 15 गांवों में मुनादी कराकर अलर्ट जारी किया गया। ग्रामीणों को नदी के पास जाने से मना किया गया है। लहचूरा बांध पहले से ही पूरी तरह लबालब है। बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर और अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर है। वर्तमान में बांध का जलस्तर 182.30 मीटर पहुंच गया है। बांध में क्षमता से अधिक पानी आता देख दो फाटक ढाई फीट की ऊंचाई से खोलकर 17,600 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के आसपास स्थित महोबा के धरवार, काशीपुरा, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगाराघाट, स्योढ़ी, सलैया और झांसी जिले के लहचूरा, बरोड़ा, असपुरा, झारखंड और सुजातपुरा गांव में अलर्ट जारी किया गया है। लहचूरा बांध के अवर अभियंता रामआसरे ने बताया कि बांध पूरी तरह लबालब है। लगातार निगरानी की जा रही है।
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महोबा। झांसी के सपरार और टीकमगढ़ के बानसुजारा बांध से पानी आने से लहचूरा बांध का जलस्तर बढ़ गया। हालात को देखते हुए बांध के दो फाटक खोलकर 24 घंटे में 17,600 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा गया है। नदी के आसपास महोबा और झांसी जिले के 15 गांवों में मुनादी कराकर अलर्ट जारी किया गया। ग्रामीणों को नदी के पास जाने से मना किया गया है। लहचूरा बांध पहले से ही पूरी तरह लबालब है। बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर और अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर है। वर्तमान में बांध का जलस्तर 182.30 मीटर पहुंच गया है। बांध में क्षमता से अधिक पानी आता देख दो फाटक ढाई फीट की ऊंचाई से खोलकर 17,600 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के आसपास स्थित महोबा के धरवार, काशीपुरा, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगाराघाट, स्योढ़ी, सलैया और झांसी जिले के लहचूरा, बरोड़ा, असपुरा, झारखंड और सुजातपुरा गांव में अलर्ट जारी किया गया है। लहचूरा बांध के अवर अभियंता रामआसरे ने बताया कि बांध पूरी तरह लबालब है। लगातार निगरानी की जा रही है।