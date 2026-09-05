Maharajganj News: पंखे का प्लग लगाते समय करंट की चपेट में आया युवक, झुलसा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:08 AM IST
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निचलौल। ठूठीबारी थाना क्षेत्र के सड़कहवा गांव निवासी राजनाथ (18) शुक्रवार दोपहर घर में पंखे का प्लग लगा रहा था। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से वह झुलस गया। परिजन उसे आनन-फानन में उसे सीएचसी निचलौल ले गए।
जानकारी के अनुसार, राजनाथ घर में पंखे का स्विच लगाने का काम कर रहा था। इसी दौरान बिजली के करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। सीएचसी में चिकित्सकों ने राजनाथ का उपचार शुरू कर दिया। खबर लिखे जाने तक सीएचसी में इलाज चल रहा था।
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जानकारी के अनुसार, राजनाथ घर में पंखे का स्विच लगाने का काम कर रहा था। इसी दौरान बिजली के करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। सीएचसी में चिकित्सकों ने राजनाथ का उपचार शुरू कर दिया। खबर लिखे जाने तक सीएचसी में इलाज चल रहा था।
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