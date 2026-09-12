Maharajganj News: बैंककर्मियों की हड़ताल से पांच सौ करोड़ का लेनदेन प्रभावित

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शहर की एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, केनरा बैंक समेत विभिन्न बैंकों की शाखाओं में दिनभर कामकाज ठप रहा। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते नकद जमा और निकासी, चेक संबंधी कार्य, खाते से जुड़े कई जरूरी काम तथा शाखा स्तर पर मिलने वाली अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। इससे आम ग्राहकों के साथ ही व्यापारियों और कारोबारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि एटीएम और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं, जिससे ग्राहकों को कुछ राहत मिली।यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के क्षेत्रीय सचिव राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बैंक कर्मचारी लंबे समय से फाइव-डे बैंकिंग लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। 12वें द्विपक्षीय समझौते में फाइव-डे बैंकिंग सहित कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, इसके बावजूद उनके क्रियान्वयन में विलंब किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि फाइव-डे बैंकिंग जल्द लागू की जाए और पीएलआई में भेदभाव समाप्त किया जाए। इसके अलावा लंबित अन्य मांगों का भी शीघ्र समाधान किया जाए।उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को आगे और व्यापक किया जाएगा। हड़ताल के दौरान बैंक कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।लीड बैंक मैनेजर भूपेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि जिले में बैंक हड़ताल के कारण करीब 500 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ है। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण अब सोमवार से बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज शुरू होगा।