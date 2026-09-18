Maharajganj News: युवक को लाठी-डंडे से पीटा, प्राथमिकी दर्ज

भिटौली। स्थानीय थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में रिश्तेदारी से बाइक से घर लौट रहे युवक को लाठी-डंडों से पीट दिया। मामले में पुलिस ने एक नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पिटाई में युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं।ऋषिकेश निवासी विशुनपुर गबडुआ ने थाना भिटौली पर दी तहरीर में बताया कि वह 10 सितंबर 2026 को रात करीब नौ बजे अपनी बाइक से अपने चचेरे मामा के बेटे राज के साथ अपनी रिश्तेदारी बरवा खुर्द से घर लौट रहा था। आरोप है कि तभी भिटौली बाजार टोला हथियागढ़ निवासी नितिन अपने दो अज्ञात साथियों के साथ रास्ते में रोककर गालियां देने लगा। विरोध करने पर तीनों ने लाठी-डंडे से बुरी तरह मारना-पीटना शुरू कर दिया, जिससे शिकायतकर्ता के सिर में गंभीर चोटें आईं। मामले में पुलिस ने आरोपी नितिन व दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।