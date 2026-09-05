फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Work on constructing an alternative road at Krishnabhir accelerates following the landslide.

Maharajganj News: भूस्खलन के बाद कृष्णभीर में वैकल्पिक सड़क बनाने का काम तेज

Sat, 05 Sep 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Work on constructing an alternative road at Krishnabhir accelerates following the landslide.
काठमांडो जाने वाले बड़े मालवाहक वाहनों पर रोक
विज्ञापन

सोनौली। पृथ्वी हाईवे पर कृष्णभीर में भूस्खलन के कारण बंद सड़क को जल्द से जल्द चालू करने के लिए चट्टानों को काटकर वैकल्पिक सड़क बनाने का काम तेज कर दिया गया है। रोड डिपार्टमेंट के अनुसार, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में दोनों तरफ से ट्रैक खोदने का काम शुरू कर दिया गया है।
शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक दोनों तरफ से करीब 50-50 मीटर शुरुआती ट्रैक खोदा जा चुका था। विभाग ने कहा है कि फिलहाल तैयार किया गया ट्रैक शुरुआती स्तर का है। इसका इस्तेमाल खुदाई करने वाली मशीनों को घटनास्थल तक पहुंचाने और मलबा हटाने के लिए किया जा रहा है।
विज्ञापन


नागढुंगा-मुग्लिन सड़क परियोजना (पश्चिम खंड) के सूचना अधिकारी सचेन्द्र मिश्र के अनुसार, कृष्णभीर में नदी की सतह से ही बड़े पैमाने पर भूभाग खिसका है। उन्होंने बताया कि लैंडस्लाइड का मलबा हटाने का काम लगातार जारी है और सुरक्षा के सभी उपाय अपनाते हुए निर्धारित डिजाइन के अनुसार यातायात संचालन की व्यवस्था की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कृष्णभीर में भारी भू-स्खलन के कारण सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा बह जाने से बीते रविवार से राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग प्रभावित है। हाईवे पर आवाजाही बाधित होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को उम्मीद है कि अंदर से ट्रैक तैयार कर मशीनों को घटनास्थल तक पहुंचाने और मलबा हटाने का काम आसान होगा। इसके बाद सड़क को यातायात के लिए सुचारु करने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed