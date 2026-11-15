Maharajganj News: बगीचे में फंदे से लटका मिला 17 वर्षीय किशोर का शव

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कांटी टोला निवासी रिंकेश पासवान शुक्रवार रात खाना खाने के बाद घर में सोया था। परिजन के मुताबिक, देर रात करीब तीन बजे मां मीरा की नींद खुली तो रिंकेश बिस्तर पर नहीं था। काफी तलाश के बाद घर के पीछे बगीचे में उसका शव फंदे से लटका मिला। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। रिंकेश सात भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता गंगा पासवान की करीब तीन वर्ष पहले मौत हो चुकी है। मां मीरा घर पर रहती हैं। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।पनियरा थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।