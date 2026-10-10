Maharajganj News: दो वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की दो बाइक बरामद

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पुलिस के अनुसार, बरामद बाइक में हीरो स्प्लेंडर प्लस सिंदुरिया चौराहे से चोरी हुई थी, जबकि बजाज प्लेटिना के संबंध में जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिल साहनी उर्फ कोइल (26) निवासी भरवलिया टोला छोटका, ठूठीबारी और राजकुमार साहनी उर्फ टमाटर (22) निवासी हरखोड़ा, सिंदुरिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अनिल पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं।वहीं स्थानीय व्यापार मंडल के सदस्यों व स्थानीय दुकानदारों ने एक वीडियो वायरल किया है। जिसमे उक्त चोरों को स्थानीय चौराहे पर व्यवसायियों द्वारा पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही उस वीडियो में स्थानीय थाने के दो पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे है। वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।सिंदुरिया थानाध्यक्ष अनूप तिवारी ने बताया कि दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के कब्जे से दो मोटरसाइकिल व अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं।