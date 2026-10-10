Maharajganj News: पुलिया बनी, एप्रोच रोड बनाना भूले जिम्मेदार

विज्ञापन

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुलिया के दोनों तरफ रास्ता ठीक नहीं होने से दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को आने-जाने में दिक्कत होती है। फिसलन के कारण वाहन चालकों को संभलकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया बनने से आवागमन आसान होने की उम्मीद थी, लेकिन एप्रोच रोड के अभाव में इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।सोहन चौधरी, मनीष, अशोक, दिलीप और संतोष सहित अन्य ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग से जल्द एप्रोच रोड बनवाने की मांग की है।इस संबंध में सिंचाई विभाग के अवर अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि पुलिया की एप्रोच रोड जल्द बनवा दी जाएगी।