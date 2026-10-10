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Maharajganj News: पुलिया बनी, एप्रोच रोड बनाना भूले जिम्मेदार

Sat, 10 Oct 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:34 AM IST
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Villagers say that due to lack of approach road, they are not able to get its full benefit.
परतावल। श्यामदेउरवां-बड़हरा बरईपार मार्ग पर नहर की पुलिया तो बन गई लेकिन दोनों तरफ एप्रोच रोड नहीं बनने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। बारिश के दौरान रास्ते में कीचड़ और गड्ढों के कारण हादसे का खतरा बढ़ जाता है।
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स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुलिया के दोनों तरफ रास्ता ठीक नहीं होने से दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को आने-जाने में दिक्कत होती है। फिसलन के कारण वाहन चालकों को संभलकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया बनने से आवागमन आसान होने की उम्मीद थी, लेकिन एप्रोच रोड के अभाव में इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।सोहन चौधरी, मनीष, अशोक, दिलीप और संतोष सहित अन्य ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग से जल्द एप्रोच रोड बनवाने की मांग की है।
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इस संबंध में सिंचाई विभाग के अवर अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि पुलिया की एप्रोच रोड जल्द बनवा दी जाएगी।
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