Maharajganj News: डीजे के शोर से कंपन दुकान पर टंगी घड़ी टूटी

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दुकानदार पंकज जायसवाल की मुख्य मार्ग पर स्थित दुकान में शीशे के सेल्फ समेत उसमें रखे जूते-चप्पल भरभराकर गिर गए। सेल्फ गिरने से दुकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। अजीत रावत के डीएवी चौक पर स्थित घड़ी की दुकान में दीवार पर टंगी कुछ घड़ियों का शीशे टूटकर फर्श पर बिखर गए। कई अन्य दुकानदारों ने इस पर आपत्ति जताई है।एक परिवार अपनी 25 दिन की नवजात बच्ची को लेकर परेशान हो गया। परिजन के अनुसार, डीजे की तेज आवाज से परेशान बच्ची को लेकर रामचंद्र रावत उसको लेकर घर के एक कोने में दुबक गए। उन्हें आशंका थी कि तेज आवाज का बच्ची पर बुरा असर पड़ सकता है।दुकानदारों ने मामले की सूचना डायल 112 पर दी। चौकी इंचार्ज को फोन पर घटना की जानकारी देने के साथ ही नुकसान से संबंधित फोटो और वीडियो भेजे। दुकानदारों ने बताया कि वे शनिवार को लिखित शिकायत की तैयारी कर रहे हैं।सीओ सदर अंकुर गौतम ने बताया कि इस तरह हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने का कोई प्रावधान पुलिस के पास नहीं है।्