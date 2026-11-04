Maharajganj News: पृथ्वी राजमार्ग बंद रहने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी

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काठमांडो से मंगलवार की सुबह सोनौली के लिए निकले कई वाहन देर शाम तक सीमा पर पहुंचे। नेपाली टैक्सी चालक हरि पौडेल निवासी भैरहवा, पदम् प्रसाद निवासी बेलहिया, राजू बस्नेत निवासी बेलहिया ने बताया कि 18 भारतीय यात्रियों को सुबह सात बजे काठमांडो से सोनौली पहुंचाने के लिए निकले थे सड़क बंद होने और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से यात्रियों को निर्धारित समय से काफी अधिक समय सफर में बिताना पड़ा। इसके कारण करीब शाम 6 बजे उन्हें सोनौली बॉर्डर पर सभी को पहुंचाया गया।नागढुंगा–मुग्लिन सड़क परियोजना के पश्चिमी खंड के सूचना अधिकारी सचेन्द्र मिश्र के अनुसार, मझिमटार में आकाशी पुल के यात्रियों के आवागमन वाले हिस्से का गर्डर रखने के लिए सड़क बंद की गई थी। इस दौरान सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। इससे पहले सोमवार को भी निर्माण कार्य के लिए चार घंटे तक मार्ग बंद रखा गया था।उन्होंने बताया कि बुधवार को सोनौली से पोखरा और काठमांडो जाने वाले यात्रियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। यात्रा पर निकलने से पहले सड़क की ताजा स्थिति और संभावित बंदी की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि रास्ते में जाम और अनावश्यक इंतजार से बचा जा सके।