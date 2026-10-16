Maharajganj News: 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

विज्ञापन



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार नागर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिल से संबंधित विवाद और सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

विज्ञापन

महराजगंज। जिले में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन संबंधित पीठासीन अधिकारियों की ओर से अपने-अपने न्यायालयों में किया जाएगा।