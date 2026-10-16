Maharajganj News: दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कैद की सजा

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इस मामले में धर्मेंद्र उसकी पत्नी गामा यादव और गागरी देवी को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामला घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। घटना 10 मार्च 2015 की है। मामले में आठ मई 2015 को सूचना दर्ज कराई गई थी। अभियुक्तों के खिलाफ 28 नवंबर 2015 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था।अभियुक्तों ने आपराधिक साजिश के तहत वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की योजना बनाई थी। इसके बाद धर्मेंद्र यादव पर बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी करार दिया।