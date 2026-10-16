फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The ASHA workers stated that their work boycott will continue until the government meets their demands.

Maharajganj News: आशा कार्यकर्ताओं ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

Fri, 16 Oct 2026 02:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
The ASHA workers stated that their work boycott will continue until the government meets their demands.
लक्ष्मीपुर। राज्य कर्मचारी का दर्जा और निश्चित मानदेय देने की मांग को लेकर आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने सरकार से लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की।
विज्ञापन

ब्लॉक अध्यक्ष चित्रकान्ति ने कहा कि आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा और निश्चित मानदेय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। जब तक सरकार मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक कार्यबहिष्कार जारी रहेगा।
विज्ञापन

इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष चित्रकान्ती एवं संरक्षक शिवभुजा पाण्डेय, संयोजक रामबहाल मौर्य, संजय पांडेय, मंजू गौड़, विंध्यवासिनी, जमीला सहित बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed