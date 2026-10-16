फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The objective of the campaign is to ensure that consumers have access to safe food products during the festive season.

Maharajganj News: खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा, पांच नमूने लिए गए

Fri, 16 Oct 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
The objective of the campaign is to ensure that consumers have access to safe food products during the festive season.
महराजगंज। नवरात्र पर्व के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान चलाया। बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने नौतनवा, सोनौली और नगर में विभिन्न दुकानों का निरीक्षण कर घी, साबूदाना, कुट्टू का आटा और तिल के तेल के नमूने संग्रहित किए।
विज्ञापन

अभियान के तहत टीम ने सबसे पहले नौतनवा के गांधी चौराहा स्थित एक ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। यहां गौक्रिष ब्रांड के घी का नमूना लिया गया। इसके बाद सोनौली के मंगल बाजार स्थित एक जनरल स्टोर से साबूदाना का नमूना संग्रहित किया गया।
विज्ञापन

इसी बाजार में एक इंटरप्राइजेज का निरीक्षण कर पतंजलि ब्रांड के कुट्टू के आटे का नमूना लिया गया। वहीं, नगर के फरेंदा रोड स्थित एक स्टोर से पतंजलि ब्रांड के तिल के तेल का नमूना संग्रहित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने संबंधित दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश भी दिए। सभी चार नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हंसराज प्रसाद, अंकित सिंह, पवन कुमार गोंड और हिमांशु जयंत शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रभारी सहायक आयुक्त (खाद्य)- द्वितीय केके उपाध्याय ने बताया प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य पर्व के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को दूर करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed