Maharajganj News: यूपी बोर्ड ने कक्षा नौ व 11 में पंजीकरण के लिए दिया अतिरिक्त समय
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:22 AM IST
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महराजगंज। माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण की तिथि पांच से बढ़ाकर 10 सितंबर की है। इस बदलाव से जिले के 278 स्कूलों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा नौ और 11 के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम 10 सितंबर कर दी है। इस अवधि में विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क जमा करने के साथ अपना शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करा सकेंगे। जनपद में 29 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को मिलाकर कुल 278 स्कूल संचालित हैं। कक्षा नौ में करीब 26,105 और कक्षा 11 में 22,628 विद्यार्थी अब तक पंजीकृत हो चुके हैं।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब ऑनलाइन अपलोड विवरण की चेकलिस्ट 11 से 13 सितंबर तक जांची जाएगी। नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय या फोटो में त्रुटि मिलने पर 14 से 20 सितंबर तक संशोधन हो सकेगा।
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माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा नौ और 11 के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम 10 सितंबर कर दी है। इस अवधि में विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क जमा करने के साथ अपना शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करा सकेंगे। जनपद में 29 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को मिलाकर कुल 278 स्कूल संचालित हैं। कक्षा नौ में करीब 26,105 और कक्षा 11 में 22,628 विद्यार्थी अब तक पंजीकृत हो चुके हैं।
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संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब ऑनलाइन अपलोड विवरण की चेकलिस्ट 11 से 13 सितंबर तक जांची जाएगी। नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय या फोटो में त्रुटि मिलने पर 14 से 20 सितंबर तक संशोधन हो सकेगा।
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