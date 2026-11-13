Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Until now, children under 12 years of age could not get a seat even when traveling on a half-price ticket.

Maharajganj News: रोडवेज बस में आधे किराए में अब बच्चों को मिलेगी पूरी सीट

Fri, 13 Nov 2026 02:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Until now, children under 12 years of age could not get a seat even when traveling on a half-price ticket.
महराजगंज। रोडवेज बसों में सफर करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। अब पांच से 12 साल तक के बच्चों को आधा किराया देकर भी पूरी सीट पर बैठने का अधिकार मिलेगा। परिवहन निगम ने इस नियम को सख्ती से लागू कराने के निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन

महराजगंज डिपो में 76 रोडवेज बसों का संचालन है। एआरएम ने बताया कि परिवहन निगम को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि पांच से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों से आधा किराया तो वसूला जाता है लेकिन उन्हें बैठने के लिए अलग सीट नहीं दी जाती। कई मामलों में बच्चों को अभिभावकों के साथ एक ही सीट पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे बच्चों को सफर में काफी परेशानी होती है। वहीं अभिभावकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
विज्ञापन

इसे गंभीरता से लेते हुए निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक संचालन ने डिपो को निर्देश पत्र भेजा है। पत्र के मुताबिक पांच से 12 साल के बच्चों का आधा टिकट बनाया जाए और उन्हें पूरी सीट उपलब्ध कराई जाए। पांच साल से कम उम्र के बच्चों से किराया नहीं लिया जाएगा लेकिन सीट की उपलब्धता पर ही उन्हें सीट दी जाएगी। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों का पूरा टिकट लगेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी बस में परिचालक द्वारा नियम का पालन नहीं किया जाता है और शिकायत मिलती है तो संबंधित परिचालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी डिपो के अधिकारियों को नियमित रूप से चेकिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं।


बोले अधिकारी12 वर्ष के बच्चों को भी अब रोडवेज में सीट दी जाएगी। पहले आधा टिकट लेने वालों के लिए सीट की अनिवार्यता नहीं थी। नया निर्देश सभी परिचालकों को दिया गया है।
- संजय प्रेमी, एआरएम, महराजगंज
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें