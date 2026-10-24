Maharajganj News: सीएचसी परतावल में आज से शुरू होगी अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा

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सीएचसी परतावल में अब तकअल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जिला अस्पताल या निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता था। इससे मरीजों को अतिरिक्त समय और पैसे खर्च करने पड़ते थे। नई सुविधा शुरू होने से क्षेत्र के मरीज स्थानीय स्तर पर ही जांच करा सकेंगे।सीएचसी बनने के बाद पहली बार यहां अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा शुरू की जा रही है। मशीन स्थापित होने और रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ने पर अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर यह जांच निशुल्क उपलब्ध होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी लाभ मिलेगा।