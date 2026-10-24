Maharajganj News: सीएचसी परतावल में आज से शुरू होगी अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:07 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:07 AM IST
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महराजगंज। सीएचसी, परतावल में 24 अक्तूबर से अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए करीब 12 लाख रुपये की लागत से मशीन लगाई गई है। साथ ही रेडियोलॉजिस्ट डॉ. दिवाकर राय की तैनाती भी कर दी गई है। इससे खासकर गर्भवती महिलाओं को काफी राहत मिलेगी।
सीएचसी परतावल में अब तकअल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जिला अस्पताल या निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता था। इससे मरीजों को अतिरिक्त समय और पैसे खर्च करने पड़ते थे। नई सुविधा शुरू होने से क्षेत्र के मरीज स्थानीय स्तर पर ही जांच करा सकेंगे।
सीएचसी बनने के बाद पहली बार यहां अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा शुरू की जा रही है। मशीन स्थापित होने और रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ने पर अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर यह जांच निशुल्क उपलब्ध होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी लाभ मिलेगा।
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बोले अधिकारीसीएचसी परतावल में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित कर दी गई है। रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती भी कर दी गई है। शनिवार से जांच की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और उन्हें जांच के लिए दूसरे अस्पतालों पर निर्भर रहने से राहत दिलाना है।
- डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी
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सीएचसी परतावल में अब तकअल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जिला अस्पताल या निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता था। इससे मरीजों को अतिरिक्त समय और पैसे खर्च करने पड़ते थे। नई सुविधा शुरू होने से क्षेत्र के मरीज स्थानीय स्तर पर ही जांच करा सकेंगे।
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सीएचसी बनने के बाद पहली बार यहां अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा शुरू की जा रही है। मशीन स्थापित होने और रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ने पर अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर यह जांच निशुल्क उपलब्ध होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी लाभ मिलेगा।
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बोले अधिकारीसीएचसी परतावल में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित कर दी गई है। रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती भी कर दी गई है। शनिवार से जांच की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और उन्हें जांच के लिए दूसरे अस्पतालों पर निर्भर रहने से राहत दिलाना है।
- डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी