Maharajganj News: सऊदी अरब से तेरह दिन बाद आया शव

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गौरतलब हो कि हंसखोरी गांव निवासी राम अशीष दो वर्ष पूर्व सऊदी अरब कमाने गए थे। वहां वह खेती का काम करते थे। बीते 25 सितंबर को उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें वहां इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। इसके बाद परिजन शव को सऊदी अरब से यहां लाने के प्रयास में जुट गए। बृहस्पतिवार को उनका शव गांव पहुंचा तो लोग इकट्ठा हो गए।परिजन ने उनका अंतिम संस्कार रोहिन नदी के त्रिमुहानी घाट पर कर दिया। मृतक का 20 वर्षीय एक पुत्र लल्लन है, जो अभी पढ़ाई कर रहा है। वहीं एक पुत्री ममता है, जिसकी शादी हो चुकी है। पत्नी बिंद्रावती सहित परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।