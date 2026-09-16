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Maharajganj News: गांजा के साथ म्यांमार की महिला के साथ दो भारतीय गिरफ्तार

Wed, 16 Sep 2026 01:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Wed, 16 Sep 2026 01:57 AM IST
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Two Indians and a Myanmar woman arrested with cannabis.
- गांजा लेने गोरखपुर से काठमांडो पहुंचे थे दो भारतीय नागरिक
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- नेपाल की एनसीबी की गौचरन शाखा की पुलिस टीम ने होटल से दबोचा
- तीन पासपोर्ट और तीन मोबाइल फोन भी जब्त
- गोरखपुर के रहने वाले हैं दोनों तस्कर


सोनौली। हवाई मार्ग से नेपाल आने वाले यात्रियों की प्रोफाइलिंग के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की गौचरन शाखा की पुलिस टीम ने म्यांमार की नागरिक जिन जिन फ्यो (29) को थाई गांजा क गिरफ्तार किया है। टीम ने उसे काठमांडो के सोहराखुट्टे स्थित वार्ड नंबर 16 के एक होटल से दबोच लिया। जांच के दौरान गोरखपुर निवासी बरकतुल्लाह (30) और यूसुफ खान (25) को भी महिला के साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान गांजे के दौरान तीन किग्रा और 1.3 किग्रा के पैकेट बरामद हुए हैं।

ब्यूरो के अधिकारी के अनुसार गिरफ्तार म्यांमार नागरिक जिन जिन फ्यो की पासपोर्ट की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह सिंगापुर में बढ़ई का काम करती थी। वह सिंगापुर से वियतनाम पहुंची जहां कथित तौर पर उसे एक म्यांमार नागरिक से गांजे से भरा सूटकेस मिला। इसके बाद वह कैथे पैसिफिक एयरवेज से वियतनाम से हाॅगकांग होते हुए काठमांडो पहुंची और सोहराखुट्टे के होटल में ठहरी। जांच के दौरान पता चला कि गोरखपुर निवासी बरकतुल्लाह और यूसुफ खान भी गांजा से भरा सूटकेस लेने के लिए गोरखपुर से काठमांडो पहुंचे थे।
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अधिकारी के मुताबिक दोनों उस होटल के कमरे में पहुंचे जहां महिला ठहरी थी। इसके बाद ब्यूरो की टीम ने दोनों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से तीन पासपोर्ट और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बरामद गांजा 3 किलोग्राम तथा 1.3 किलोग्राम, दोनों आंकड़े दिए गए हैं। वहीं इसकी अनुमानित कीमत करीब तीन करोड़ 45 लाख रुपये बताई गई है। बरामदगी की वास्तविक मात्रा और अन्य तथ्यों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद होगी।
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी एसपी दुर्गा राज रेग्मी ने बताया कि दो भारतीय नागरिक गोरखपुर और एक थाई महिला को गिरफ्तार कर मामले में आवश्यक जांच और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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