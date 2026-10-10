Maharajganj News: सोनौली बॉर्डर पर रह गया सात किलोमीटर तक जाम, निकासी के लिए पुलिस बल तैनात

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नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से कई मार्ग प्रभावित होने के कारण पिछले कई दिनों से सीमा पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं, 11 अक्तूबर से काठमांडू मार्ग पर बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक के बाद वहां की बुकिंग बंद हो गई है। इससे पिछले दो दिनों में सोनौली बॉर्डर पर मालवाहक वाहनों की आमद कम हुई है।फिलहाल करीब एक हजार ट्रक नेपाल जाने के इंतजार में खड़े हैं। इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अलावा औद्योगिक मशीनरी, टाइल्स, मार्बल और केमिकल समेत विभिन्न सामान लदे हैं। जाम कम करने के लिए तैनात पुलिसकर्मी वाहनों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने और यातायात सुचारु रखने में लगाए जाएंगे। अधिकारियों का लक्ष्य निर्धारित समय में अधिकतम ट्रकों को नेपाल भेजना है।कोतवाल सोनौली विशाल शुक्ला ने बताया कि बुधवार रात एक बजे तक 633 मालवाहक ट्रक नेपाल भेजे गए थे। शुक्रवार रात जाम से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नेपाल के भंसार कार्यालय के यार्ड में ट्रकों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने से भी निकासी प्रभावित हो रही है। बाढ़, भूस्खलन और मार्गों पर प्रतिबंध के साथ पार्किंग की कमी ने समस्या बढ़ा दी है। सीमा पार कराने के लिए अतिरिक्त समय और पुलिस बल की व्यवस्था से जाम कम होने की उम्मीद है।