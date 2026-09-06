Maharajganj News: निचलौल-बहुआर जंगल मार्ग पर सागौन का पेड़ गिरने से दो घंटे तक बाधित रहा आवागमन

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जानकारी के अनुसार, निचलौल-बहुआर जंगल मार्ग पर सड़क के एक तरफ का पेड़ दूसरी ओर गिर पड़ा और एक अन्य पेड़ पर टिक गया। इसकी वजह से सड़क पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। इस दौरान महराजगंज के बढ़या से गोरखपुर जा रही रोडवेज बस भी मौके पर पहुंच गई। पेड़ के किनारे से बस निकालने के प्रयास में उसका पहिया सड़क किनारे बने गड्ढे में चला गया और बस असंतुलित होकर पलटने की स्थिति में पहुंच गई।बस में कई यात्री सवार थे। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और बड़ा हादसा टल गया। बस को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली की मदद ली गई। रस्सी बांधकर काफी प्रयास के बाद बस को बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर सड़क से हटाया। करीब दो घंटे बाद मार्ग पर आवागमन सुचारू हो सका।वन क्षेत्राधिकारी निचलौल सुनील कुमार राव ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया था। पेड़ को हटाकर यातायात बहाल करा दिया गया। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में जंगल मार्ग से गुजरने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सड़क के दोनों ओर मिट्टी भराई किए जाने के कारण किनारे गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहनों के असंतुलित होने का खतरा बना रहता है।