Maharajganj News: नेपाल में 15 लाख की ब्रांडेड भारतीय शराब बरामद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:11 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:11 AM IST
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ठूठीबारी। भारत-नेपाल सीमा पर शराब तस्करी का मामला एक बार फिर सामने आया है। नेपाल पुलिस ने नवलपरासी जिले के सीमावर्ती सुस्ता गांवपालिका-5 स्थित महलबारी से भारतीय ब्रांड की 742 बोतल शराब बरामद की है। बरामद शराब की कीमत करीब 14 लाख 84 हजार रुपये आंकी गई है।
शराब की इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद सीमा क्षेत्र में तस्करी करने वाले धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, शराब को ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के रास्ते नेपाल ले जाए जाने की चर्चा भी जोरों पर है।
नेपाल के जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी डीएसपी मदन थापा के अनुसार, लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय बेलाटारी और रामनगर पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान 11 बड़े बैगों में रखी शराब बरामद की। सभी 742 बोतलें 750 एमएल की हैं। प्रति बोतल दो हजार रुपये की दर से शराब की कुल कीमत 14 लाख 84 हजार रुपये आंकी गई है।
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आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए बरामद शराब को महेशपुर भंसार (कस्टम) कार्यालय भेज दिया गया है।
डीएसपी मदन थापा ने बताया कि शराब को लावारिस हालत में बरामद किया गया है। फिलहाल इस तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।
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शराब की इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद सीमा क्षेत्र में तस्करी करने वाले धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, शराब को ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के रास्ते नेपाल ले जाए जाने की चर्चा भी जोरों पर है।
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नेपाल के जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी डीएसपी मदन थापा के अनुसार, लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय बेलाटारी और रामनगर पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान 11 बड़े बैगों में रखी शराब बरामद की। सभी 742 बोतलें 750 एमएल की हैं। प्रति बोतल दो हजार रुपये की दर से शराब की कुल कीमत 14 लाख 84 हजार रुपये आंकी गई है।
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आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए बरामद शराब को महेशपुर भंसार (कस्टम) कार्यालय भेज दिया गया है।
डीएसपी मदन थापा ने बताया कि शराब को लावारिस हालत में बरामद किया गया है। फिलहाल इस तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।