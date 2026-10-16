Maharajganj News: नेपाल में 15 लाख की ब्रांडेड भारतीय शराब बरामद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शराब की इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद सीमा क्षेत्र में तस्करी करने वाले धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, शराब को ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के रास्ते नेपाल ले जाए जाने की चर्चा भी जोरों पर है।नेपाल के जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी डीएसपी मदन थापा के अनुसार, लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय बेलाटारी और रामनगर पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान 11 बड़े बैगों में रखी शराब बरामद की। सभी 742 बोतलें 750 एमएल की हैं। प्रति बोतल दो हजार रुपये की दर से शराब की कुल कीमत 14 लाख 84 हजार रुपये आंकी गई है।आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए बरामद शराब को महेशपुर भंसार (कस्टम) कार्यालय भेज दिया गया है।डीएसपी मदन थापा ने बताया कि शराब को लावारिस हालत में बरामद किया गया है। फिलहाल इस तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।