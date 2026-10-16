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Maharajganj News: सीसीटीवी कैमरे से होगी सिसवा कस्बे की निगरानी

Fri, 16 Oct 2026 02:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:30 AM IST
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There is a plan to set up a control room at the council office.
संवाद न्यूज एजेंसी सिसवा बाजार। सेफ सिटी योजना के तहत सिसवा नगरपालिका में सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। नगर के प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, स्कूलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिये निगरानी रखने की तैयारी है। परिषद कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने की योजना है।
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सिसवा नगरपालिका को सेफ सिटी योजना में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। राज्य निदेशालय, स्मार्ट सिटी मिशन ने 14 अक्तूबर को पत्र जारी कर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, कंट्रोल रूम निर्माण और तीन वर्ष तक उनके अनुरक्षण एवं संचालन के लिए कार्ययोजना का प्रस्ताव मांगा है। नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल ने तीन अक्तूबर को मिशन निदेशक को पत्र भेजकर सिसवा को सेफ सिटी योजना में शामिल करने का अनुरोध किया था। उन्होंने प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, मुख्य चौराहों, बाजारों व विद्यालयों के आसपास निगरानी कराने की आवश्यकता बताई थी।
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