Maharajganj News: पंचायत में पत्नी से तलाक के बाद युवक ने खुद को लगाई आग, हालत नाजुक

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कमलेश की शादी कटखोरी निवासी बिंद्रावती से हुई थी। दंपती की तीन वर्षीय बेटी परी है। कमलेश की मां चंपा ने बताया कि बहू पिछले तीन वर्षों से मायके में रह रही थी। बेटा उसे घर लाने के लिए कई बार ससुराल गया लेकिन वह लौटने को तैयार नहीं हुई। इसे लेकर कई बार बातचीत और समझौते का प्रयास भी किया गया लेकिन बात नहीं बनी।मां के अनुसार, शनिवार को पंचायत में पत्नी से तलाक होने के बाद कमलेश शाम को घर लौटा। इसके बाद करीब सात बजे घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगा ली। घटना के बाद स्वजन और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गंभीर हालत में उसे सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।ठूठीबारी थानाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। स्वजन युवक का उपचार करा रहे हैं। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।