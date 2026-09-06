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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The weather turned pleasant following rain in the afternoon and evening.

Maharajganj News: दोपहर और शाम को हुई बारिश के बाद खुशगवार हुआ मौसम

Sun, 06 Sep 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:07 AM IST
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The weather turned pleasant following rain in the afternoon and evening.
32 अधिकतम तो 27 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान
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महराजगंज। शनिवार को दोपहर में छाए बादलों ने अच्छी बारिश की जिससे शाम तक मौसम खुशगवार बना रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

सितंबर महीने में मौसम हर रोज नये रूप में दिख रहा है। अब तक सुबह से शाम तक तल्ख धूप और देर शाम बारिश हो रही थी। शनिवार की सुबह भी धूप के साथ ही हुई लेकिन 10 बजे के बाद शुरू बादलों की आवाजाही के बाद दोपहर लगभग 12 बजे दृश्यता कम हो गई लगभग आधा घंटा तक झमाझम बारिश हुई। इसके बाद आसमान साफ हुआ। दिन डूबने के बाद भी 10 से 15 मिनट तक बारिश हुई। दिन में दो बार हुई बारिश से मौसम खुशगवार रहा और लोगों को उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिला रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में अभी बारिश की संभावना बनी हुई है।
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वर्जन
मानसून निम्न दबाव क्षेत्र से प्रभावित है। ऐसे में बारिश की संभावना पूर्वी यूपी में अभी बनी हुई है। आज भी बारिश की संभावना है।
- अतुल कुमार सिंह, प्रभारी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र
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