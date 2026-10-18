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Maharajganj News: हड्डों के झुंड के हमले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल

Sun, 18 Oct 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:55 AM IST
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The villagers rescued the injured with the help of a sheet and smoke.
निचलौल। निचलौल थाना क्षेत्र के बूढ़ाडीह कला गांव में शनिवार शाम अमरूद के पेड़ पर लगे हड्डों के छत्ते पर पत्थर मारने से झुंड बौखला गया। इसके बाद रास्ते से गुजर रहे लोगों पर हमला कर दिया। हमले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने चादर और धुएं की मदद से घायलों को बचाया।
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जानकारी के अनुसार बूढ़ाडीह कला निवासी अक्षय पटेल (20) पुत्र अमरीश, सचिन चौरसिया (25) पुत्र लवकुश और रामनारायण (48) पुत्र मोहर गांव में रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान अचानक हुए हड्डे के हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तीनों लोग हड्डे के हमले की चपेट में आकर अचेत हो गए। इसके बाद उन्हें निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
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सीएचसी निचलौल की इमरजेंसी में तैनात डॉ. शांतिविजय मिश्रा ने बताया कि तीनों के सिर और पीठ समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर हड्डों ने हमला किया है। उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल तीनों की हालत खतरे से बाहर है।
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