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Maharajganj News: डांडिया की खनक झूमा शक्ति धाम

Sun, 18 Oct 2026 02:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:57 AM IST
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The captivating Dandiya dance performance won people's hearts.
फरेंदा। नवरात्र पर कस्बे के दक्षिणी बाईपास पर स्थित श्री श्याम शक्ति धाम मंदिर में शुक्रवार की रात भव्य डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। जहां आकर्षक डांडिया नृत्य की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया।
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इस दौरान प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें पूजा पांडेय को बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने किया। उन्होंने कहा कि नवरात्र का पर्व आस्था, संस्कृति व परंपराओं का प्रतीक है। इस प्रकार के आयोजन से समाज में आपसी प्रेम व भाईचारा व एकता बढ़ता है।
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आयोजक मारवाड़ी समाज की सोनम बागला, ईशा शर्मा, खुशी शर्मा, मोहिनी चौरसिया समेत अन्य ने ‘ढोल बाजे रे डांडिया’ गीत व पंजाबी गीतों पर नृत्य किया।
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