Maharajganj News: डांडिया की खनक झूमा शक्ति धाम

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इस दौरान प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें पूजा पांडेय को बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने किया। उन्होंने कहा कि नवरात्र का पर्व आस्था, संस्कृति व परंपराओं का प्रतीक है। इस प्रकार के आयोजन से समाज में आपसी प्रेम व भाईचारा व एकता बढ़ता है।आयोजक मारवाड़ी समाज की सोनम बागला, ईशा शर्मा, खुशी शर्मा, मोहिनी चौरसिया समेत अन्य ने ‘ढोल बाजे रे डांडिया’ गीत व पंजाबी गीतों पर नृत्य किया।