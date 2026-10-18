फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Following the new government directive, there is now a wave of happiness among these teachers.

Maharajganj News: 813 कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को दिवाली पूर्व पदोन्नति का तोहफा

Sun, 18 Oct 2026 02:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
Following the new government directive, there is now a wave of happiness among these teachers.
महराजगंज। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद परिषदीय स्कूलों के कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को पूर्ण प्रधानाध्यापक बनने की राह खुल गई है। शासन के नए आदेश से जनपद के 813 परिषदीय शिक्षकों को दिवाली से पहले पदोन्नति का तोहफा मिल सकेगा।
विज्ञापन

जनपद के परिषदीय स्कूलों को संभालने वाले अधिकतर शिक्षक पूर्ण रूप से प्रधानाध्यापक नहीं हैं बल्कि कार्यवाहक के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्षों से बेसिक के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया था। शासन के नए निर्देश के बाद अब इन शिक्षकों में खुशी की लहर है।
विज्ञापन

विभाग के मुताबिक, जनपद में कुल 813 शिक्षक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के पात्र हैं। इसमें पूर्व माध्यमिक विद्यालय (पूमावि) के 648 और प्राथमिक विद्यालय के 165 शिक्षक शामिल हैं। इन सभी की अंतिम वरिष्ठता सूची 23 अक्तूबर तक शासन को भेजी जाएगी। सात नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करनी है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक लंबे समय से पूर्ण प्रधानाध्यापक के अधिकारों और लाभों से वंचित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब उन्हें वेतन वृद्धि के साथ अन्य लाभ भी मिल सकेंगे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संगठन मंत्री अखिलेश पाठक ने बताया कि संगठन लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहा था। अब निर्देश जारी होने से पदोन्नति के हकदार शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed