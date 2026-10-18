Maharajganj News: गाजे-बाजे के साथ निकली श्रीराम की बरात

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मंचन के दौरान प्रभु श्री राम ने शिव धनुष भंग किया, जिससे पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। इसके उपरांत माता सीता ने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाली। विद्वान आचार्यों और पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न कराया। जयमाला और पाणिग्रहण संस्कार के समय वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस दौरान दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष रविंद्र कुमार त्रिपाठी, धीरेंद्र चौधरी, गफ्फार आलम, संतोष गुप्ता, किसान गुप्ता, रामकिशुन गुप्ता, धनपाल गिरी और भोला गुप्ता मौजूद रहे।

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ठूठीबारी। शीशगढ गांव में नवरात्र पर्व पर रामलीला मंडल द्वारा छठे दिन राम विवाह महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। लीला के क्रम में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रथ पर सवार होकर बरात के साथ चले। जनकपुर के ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर बरात का स्वागत किया और आरती उतारी। धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर का मंचन किया गया।