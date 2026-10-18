Maharajganj News: भजन-कीर्तन के बाद हुआ भंडारा

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हारमोनियम, नाल और मंजीरे की धुन पर श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते रहे। कीर्तन की शुरुआत गणेश वंदना और सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद हनुमान जी की आराधना, देवी गीत और भगवत भजन प्रस्तुत किए गए। पंडित शेषधर मिश्र, विंध्याचल पटेल, शुभम सिंह, सूरज सिंह, हरीलाल यादव और शिवपूजन यादव ने भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।कार्यक्रम में नाल वादक बच्चा सिंह चौहान और रामदेव गुप्ता की थाप तथा हारमोनियम वादक बाबूराम के सुरों ने माहौल भक्तिमय बना दिया। आयोजक विक्रम सिंह ने बताया कि नवरात्र की सप्तमी तिथि पर मंदिर परिसर में प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन किया जाता है।कार्यक्रम के समापन पर भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर घनश्याम सिंह, सुग्गन शुक्ल, भलेंदु शुक्ल, सत्य प्रकाश सिंह, उमेश यादव और ओबैदुल्लाह आदि लोग मौजूद रहे।