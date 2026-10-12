Maharajganj News: आबादी के बीच मिला विशालकाय अजगर

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ग्रामीणों ने मच्छरदानी डालकर अजगर को पकड़ लिया। इसके बाद ग्राम प्रहरी संतोष यादव ने सिंदुरिया थाने और वन विभाग की दक्षिणी चौक रेंज को सूचना दी। आबादी के बीच अजगर मिलने से लोगों में भय का माहौल रहा। डीएफओ निरंजन सुर्वे ने बताया कि सूचना मिलने पर वनकर्मियों को मौके पर भेजा गया है। अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। वन विभाग की टीम आवश्यक कार्रवाई करेगी।

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सिंदुरिया। सोनवल गांव में रविवार रात विशालकाय अजगर दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के दक्षिणी चौक रेंज के ग्राम पंचायत सोनवल में श्रीरामजानकी मंदिर के पोखरे के पास बच्चन चौधरी के मकान के समीप रात करीब साढ़े सात बजे अजगर दिखाई दिया।