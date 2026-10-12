Maharajganj News: माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रश्नपत्र अपलोड, तैयारी होगी आसान

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डीआईओएस कार्यालय के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को पुराने प्रश्नपत्र, गाइड और सैंपल पेपर महंगे दामों पर अब तक खरीदना पड़ता था। इससे गरीब छात्रों को दिक्कत होती थी। अब वेबसाइट पर प्रश्नपत्र उपलब्ध होने से सभी को एक समान तैयारी का मौका मिलेगा। अपलोड प्रश्नपत्रों से छात्र यह समझ सकेंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस अध्याय से कितने अंकों के प्रश्न आते हैं और उत्तर लिखने की शैली क्या होनी चाहिए। इससे वे अपनी परीक्षा की रणनीति बेहतर कर परिणाम सुधार सकते हैं।राजकीय माध्यमिक विद्यालय गौहरपुर के प्रधानाध्यापक अनमोल कुमार यादव ने बताया कि यह पहल बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए की गई है। विद्यार्थी पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करके अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे परीक्षा का डर भी समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि विद्यालय में भी बच्चों को वेबसाइट से प्रश्नपत्र डाउनलोड कर अभ्यास कराया जाएगा।