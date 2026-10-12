Maharajganj News: अभ्युदय में अब ऑनलाइन भी निशुल्क तैयारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:50 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
महराजगंज। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज में चल रही ऑफलाइन तैयारी के साथ अब ऑनलाइन तैयारी सुविधा भी शुरू होगी। इससे अभ्यर्थियों को घर बैठे भी तैयारी का लाभ मिलेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि कई अभ्यर्थी दूर-दराज से कॉलेज आने में असमर्थ होते हैं, या फिर उनके पास समय का अभाव होता है। ऐसे युवाओं के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को पहले अभ्युदययूपी डॉट इन पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद मिलने वाली आईडी के सहारे अभ्यर्थी ऑनलाइन लेक्चर, वीडियो फुटेज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और अन्य स्टडी मटेरियल निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।
यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी विशेषज्ञों से संपर्क भी कर सकेंगे। उन्होंने योजना के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास के साथ-साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय लेक्चर देख सकेंगे। समय-समय पर ऑनलाइन डाउट सेशन और कॅरिअर काउंसिलिंग भी होगी।
विज्ञापन
बोले अधिकारीअभ्युदय फ्री क्लासेज की ऑनलाइन पहल से जिले के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते। इच्छुक अभ्यर्थी पोर्टल पर पंजीकरण कर लाभ ले सकते हैं।
- विपिन यादव, समाज कल्याण अधिकारी
विज्ञापन
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि कई अभ्यर्थी दूर-दराज से कॉलेज आने में असमर्थ होते हैं, या फिर उनके पास समय का अभाव होता है। ऐसे युवाओं के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को पहले अभ्युदययूपी डॉट इन पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद मिलने वाली आईडी के सहारे अभ्यर्थी ऑनलाइन लेक्चर, वीडियो फुटेज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और अन्य स्टडी मटेरियल निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।
विज्ञापन
यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी विशेषज्ञों से संपर्क भी कर सकेंगे। उन्होंने योजना के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास के साथ-साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय लेक्चर देख सकेंगे। समय-समय पर ऑनलाइन डाउट सेशन और कॅरिअर काउंसिलिंग भी होगी।
विज्ञापन
बोले अधिकारीअभ्युदय फ्री क्लासेज की ऑनलाइन पहल से जिले के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते। इच्छुक अभ्यर्थी पोर्टल पर पंजीकरण कर लाभ ले सकते हैं।
- विपिन यादव, समाज कल्याण अधिकारी