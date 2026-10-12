Maharajganj News: अभ्युदय में अब ऑनलाइन भी निशुल्क तैयारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि कई अभ्यर्थी दूर-दराज से कॉलेज आने में असमर्थ होते हैं, या फिर उनके पास समय का अभाव होता है। ऐसे युवाओं के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को पहले अभ्युदययूपी डॉट इन पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद मिलने वाली आईडी के सहारे अभ्यर्थी ऑनलाइन लेक्चर, वीडियो फुटेज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और अन्य स्टडी मटेरियल निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी विशेषज्ञों से संपर्क भी कर सकेंगे। उन्होंने योजना के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास के साथ-साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय लेक्चर देख सकेंगे। समय-समय पर ऑनलाइन डाउट सेशन और कॅरिअर काउंसिलिंग भी होगी।