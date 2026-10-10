Maharajganj News: सीजेएम कोर्ट में नहीं हो सकी जार्डन की ऑनलाइन पेशी

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दिल्ली में सीजेपी (काकरोच जनता पार्टी) के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बाधित रही। शुक्रवार को दोपहर दो बजे सीजेएम मुकेश यादव की अदालत में जार्डन मामले की पेशी निर्धारित थी। इसके लिए तिहाड़ जेल प्रशासन और स्थानीय कोर्ट के तकनीकी कर्मचारियों ने करीब दो घंटे तक वीसी जोड़ने का प्रयास किया लेकिन कनेक्टिविटी का सर्वर बार-बार फेल होने से पेशी नहीं हो पाई। आखिरकार कोर्ट ने स्थिति को देखते हुए सुनवाई टाल दी और अगली तारीख 13 अक्तूबर तय की है।ब्रिटिश नागरिक जार्डन का मामला लंबे समय से चर्चा में है। 11 जुलाई को इंडो नेपाल बॉर्डर से दबोचे गए जार्डन की सुनवाई आव्रजन व विदेशी अधिनियम के साथ धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम कोर्ट महराजगंज में सुनवाई हो रही। वहीं पूर्व के 31 अक्तूबर 2025 में दर्ज एयरपोर्ट से भागने के मामले में जार्डन को तिहाड़ पहुंचा दिया गया है।शुक्रवार को तय पेशी के लिए जार्डन के वकील ने तिहाड़ जेल प्रशासन को वीसी के जरिये पेशी पर तैयार कर लिया था। दोपहर दो बजे सीजेएम कोर्ट में जार्डन का मामला आया तो तिहाड़ जेल के वीसी रूम से सीजेएम कोर्ट के बीच संपर्क स्थापित करने का प्रयास शुरू हुआ लेकिन कोर्ट रूम व तिहाड़ जेल वीसी रूम का संपर्क नहीं जुड़ सका। इसके चलते सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्तूबर तय की है।जार्डन की पेशी के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन से बृहस्पतिवार को ही संपर्क कर वीसी से पेशी के लिए सहमत किया गया था। दोपहर दो से शाम चार बजे तक सीजेएम कोर्ट व तिहाड़ वीसी रूम से संपर्क नहीं जुड़ सका। तिहाड़ जेल प्रशासन ने जब सीजेपी आंदोलन के चलते दिल्ली की इंटरनेट सेवा बाधित होने के बारे में जानकारी दी। तब सीजेएम न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्तूबर तय कर दी है।- आशुतोष पांडेय, डिप्टी चीफ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण