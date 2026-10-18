Maharajganj News: पंकज चौधरी ने सुनीं समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश

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इस दौरान सड़क, बिजली, राजस्व, भूमि विवाद, पुलिस, आवास, पेंशन और विकास कार्यों से जुड़े मामले सामने आए। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने स्थानीय स्तर पर लंबित विकास कार्यों और विभिन्न विभागों में समस्याओं का समाधान नहीं होने की शिकायत की। कुछ लोगों ने भूमि और राजस्व संबंधी मामलों में कार्रवाई की मांग उठाई, जबकि अन्य ने सड़क, बिजली, आवास और पेंशन से जुड़ी परेशानियां बताईं।पंकज चौधरी ने फरियादियों की बात सुनकर संबंधित अधिकारियों से मामलों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जनसमस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में अनावश्यक देरी न हो और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। कुछ फरियादियों ने पहले भी संबंधित विभागों में शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं होने की बात कही। ऐसे मामलों में उन्होंने अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।