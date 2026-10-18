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Maharajganj News: त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था परखने निकले एसपी, किया पैदल मार्च

Sun, 18 Oct 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:55 AM IST
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The SP inspected the proactiveness and vigilance of the police force.
महराजगंज। नवरात्र, दशहरा मेला और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने पुलिस बल के साथ सक्सेना चौराहे पर पैदल मार्च किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
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पैदल मार्च नगर तिराहा से शुरू होकर बस स्टैंड, मऊपाकड़ सहित नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और बाजारों से होकर गुजरा। इस दौरान एसपी ने पुलिस बल की सक्रियता और सतर्कता का निरीक्षण किया। साथ ही भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।
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एसपी ने नगर के व्यापारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। पैदल मार्च के दौरान संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता भी देखी।
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